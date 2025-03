Inzoi Anmeldelse av tidlig tilgang: "Unnskyld meg, men har vi ikke møttes før?"

HQ

Vi skal starte denne anmeldelsen med å komme med en forskrift som vil være konstant gjennom hele teksten, og som det er bedre å gjøre klart fra begynnelsen av fordi sammenligninger kommer til å bli veldig vanlige, og jo før jo bedre. Ja, Inzoi er en evolusjon av The Sims (ikke drikk en shot hver gang jeg påkaller denne referansen, ellers vil du fullføre artikkelen like full som en pirat), faktisk er det en åpenbar oppgradering der utgiverne ikke har hatt den minste nøling med å redde alle de reddelige elementene i denne Maxis-sagaen for å "gi den en glød-up" og gjøre den til et neste generasjons delirium av menneskelig simulering.

Når det er avgjort, la oss se om forslaget fra sørkoreanerne fra Krafton overbeviser eller forblir et av de rare forsøkene på å forbedre en 30 år gammel videospillinstitusjon som ingen ba om.

Inzois forslag er like enkelt som det er ærlig, vårt mål er ingen ringere enn å generere en virtuell avatar og fordype oss i det begivenhetsrike livet i en by med alt dette innebærer, finne et hus etter vår smak, venner ... Og hvem vet? Kanskje kjærlighet! Hvem vet? Og generelt utforske denne interaktive verdenen i dens mange alternativer og oppgaver.

Førsteinntrykket er overveldende, muligheten for tilpasning er nesten uendelig, og fra selve karakterredigereren kan vi allerede skimte det gode arbeidet til koreanerne i den grafiske delen, som er utmerket. The Sims klarte, takket være en veldig karakteristisk estetikk, å overbevise oss om at det grafisk ikke var så ille, når det i virkeligheten hadde et visuelt element som var lite mer enn det for et mobilspill. Inzoi er all-in med neste generasjons grafikk, men MEN, dette merkes mye mer i skapelsesseksjonene enn i spillingen. Mer om dette senere.

Når det gjelder å skape karakteren vår, kan vi bruke så mye tid vi vil på det. Sekunder hvis vi velger en av de mange forhåndsgenererte aspektene som finnes, eller timer hvis vi vil lage en avatar i vårt eget bilde og likhet? Eller Ursula von der Leyens, om vi vil. Mulighetene er nesten uendelige.

Den samme flommen av muligheter gjelder for personalisering av alt rundt oss, fra klær, møbler, hus, bil... Alt kan endres til vi blir utmattet eller kvalme. Hvis vi blir lei av spillkatalogen, kan vi faktisk bruke et AI-verktøy, som fungerer rimelig bra, til å overføre bilder eller gjenstander til det virtuelle terrenget og bruke dem i livene våre.

Følelsen av ukjent dybde når det gjelder å tilpasse alt, forsvinner raskt når vi kommer inn i spillet. Til å begynne med må vi bestemme oss for om vi skal bo i et eksisterende hus eller starte et nytt fra bunnen av. Som i The Sims har vi et budsjett, og det må vi holde oss til uansett. Vi kan faktisk også ta rollen som en karakter med en allerede eksisterende bakgrunn og til og med en allerede eksisterende familie, men la oss innse det, det er ikke det alternativet vi har valgt, og vi kommer til å leve livet fra bunnen av.

Som jeg sa, når vi har skapt karakteren og huset vårt, det vil si minutter eller timer etter at vi har begynt, avhengig av hvordan vi har bestemt oss for å gå frem, vil vi innse at vi er her, ok? Og nå? Vel, vi kan gjøre så mye eller så lite som vi vil, og det er viktig at vi setter våre egne mål fordi forslaget til spillet i denne forstand er ganske åpent.

Det første vi vil se er at den grafiske sprudlingen som vi smakte på i karakterredigererne, er ærlig talt redusert når vi får spille på ekte. Det visuelle miljøet er bedre enn det på The Sims, men mye mindre enn forventet. Karakterkontrollen er i utgangspunktet den samme som i Maxis' saga, et pek-og-klikk-system, med en nedtrekksmeny for interaksjon med den personen eller gjenstanden vi ønsker å samhandle med. Det er riktignok en økning i måten du kan samhandle med alt på, men det er fortsatt et noe skuffende lukket miljø av alternativer.

I denne forstand, og når vi snakker om hva vi kan gjøre med andre karakterer vi finner i spillet, har Inzoi gjentatt til det kjedsommelige at alle de løse karakterene har en AI som bidrar til å gjøre reaksjonene deres mer realistiske og tilfeldige når de interagerer med oss. Vel, så langt vi har sett, er dette i beste fall bare delvis sant.

La oss bare si at spillbare karakterer har et problem når det gjelder å innta rollene sine i spillet, og det er en slags "flat rate" av handlinger som tar MYE ut av en oppslukende, intelligent verden. La oss ta et eksempel. Hvis det plutselig begynner å brenne og brannmennene kommer, er det helt greit at de sitter ved bordet og lager frokost eller snakker med noen som er der. Resultatet er dårlig og skuffende.

Det som er avgjort forbedret er bevegelsesfriheten. I Inzoi kan vi velge hvilken by vi vil bosette oss i med forskjellige alternativer, og deretter kan vi bevege oss fritt rundt på kartet. Vel, kanskje ikke fritt heller, for virkeligheten er at følelsen av verdensatmosfæren er konstant, men absolutt mye dypere enn i noen av The Sims og med en akseptabel grad av livsfølelse. Det finnes biler som vi kan kjøpe og bruke, og vi har et mobiltelefonsystem for å samhandle med menneskene vi ser.

Slik sett er systemet også ganske begrenset og bruker en omdømmemodus med de andre, noe som vil markere vårt forhold til dem ... Vel, akkurat som i The Sims. Når vi har kommet oss opp på vennskapsstigen, kan ting gå videre til kjærlighet... Ah! l'amour! Inzoi tillater alle slags forhold mellom menn og kvinner og deres mulige kombinasjoner, slik det skal være, men ingen bør kjøpe Inzoi som en simulator med 18+ innhold fordi alle sex- og nakenhetsscener er sensurert eller ikke eksisterer i det hele tatt. Vi synes synd på deg, mine kikkende venner.

Vi er kanskje i det pinlige øyeblikket da det er på tide å huske at dette er et offline-spill. Alt som skjer i Inzoi vil forbli i Inzoi, bokstavelig talt med alt det gode (litt) og dårlige (mye) som det har. Likevel trenger vi ikke å bli gale, for når vi først kommer over den tomme følelsen av det tomme lerretet som vi har i begynnelsen, gir Inzoi oss et stort antall ting å gjøre med karakteren vår, og selv om tingene vanligvis ikke representerer en utfordring som sådan når det gjelder å gjennomføre dem, er de underholdende og arbeidskrevende.

Når det gjelder selve spillet, vel, litt av det vanlige. Leter etter jobber, venner, forhold... Ja, jeg vet hva du tenker: men det har jeg jo allerede spilt... Og du har rett! Det er noen kule nye ting i Inzoi, men de er få, og for det meste kosmetiske. Det som er kjernen i spillet er litt som The Sims med tillegg som et dynamisk vær eller muligheten for keko å spille "alene", men ingenting som virkelig rettferdiggjør å legge inn timene og ha det bra, noe som fører til en følelse av mangel på sjel eller tomhet som vi ærlig talt ikke hadde forventet, men som fra begynnelsen er veldig tydelig. Vi likte følelsen av at tiden går fremover med karakteren vår, og det gjør at vi kan "utvikle oss" enten som en familie med voksende barn eller som oss selv. Etter å ha forklart alt dette, når forklaringen på spillingen i en anmeldelse tar tre avsnitt, er det virkelig på tide å begynne å bekymre seg.

Musikken er nok en "hyllest" til The Sims, en blanding av new age-låter med den nysgjerrige egenskapen til å være veldig avslappende, men samtidig enerverende vår sjel til grensen for trankimazin, noe som jeg personlig alltid hatet i Maxis 'spill, og som her blir reddet uten å engang gi den en liten spinn for å se hvordan den kunne varieres. Stemmene til karakterene er forferdelige. Det er nok et fiktivt språk av irriterende lyder som stopper i en slags blanding mellom Grus håndlangere og WoWs murlocks som jeg ærlig talt ikke forstår hvordan de har kommet seg gjennom betatestfasen av spillet. Lydeffektene generelt er litt påtvunget, men det er vel ikke så ille.

Etter alt det som er sagt og oppsummert, innser jeg at jeg sannsynligvis hørtes litt for rå ut til tider i min vurdering av dette spillet. Det er mulig at Inzoi ikke er en stor revolusjon i noe aspekt når det gjelder livene vi har spilt, men det er sant at det bringer et veldig sprøtt grafisk element, spesielt i karakterskaperen, og noen andre kule detaljer som kan motivere oss til å spille litt ... Ja, litt, fordi virkeligheten er at jeg ikke er sikker på at dette i 2025 vil være nok til å holde spilleren foran datamaskinen i lang tid, faktisk er jeg redd for at det ikke vil være slik.