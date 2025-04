Inzoi blir en "millionselger" i løpet av de første dagene i Early Access

HQ

Selv om PC-kravene er ganske krevende, er det ingen tvil om at Inzoi var svaret mange spillere lette etter i lifesim-nisjen som EAs The Sims-serie har dominert ubestridt i flere tiår. Tittelen har faktisk hatt en ganske populær start på Early Access-lanseringen, og Krafton har nettopp kunngjort at Inzoi har passert én million solgte eksemplarer på mindre enn en uke.

Det er fortsatt en lang vei å gå før full utgivelse, og selv om vi likte det, kom vi med noen forslag i vår Early Access-anmeldelse for å gjøre det bedre. Men det er ingen tvil om at hvis de tar hensyn til det voksende samfunnet, vil vi helt sikkert se flere suksesser fra Inzoi i nær fremtid.