InzoiKraftons livssimulator som skal ta opp kampen med The Sims, avslører PC-kravene

Vi nærmer oss Early Access-lanseringen av Inzoi, livssimulatoren som Krafton forbereder, og som vi snart vil kunne glede oss over på PC. Vel, vi håper å glede oss over det, fordi PC-kravene nettopp har kommet frem, og det er tydelig at det vil være et teknisk krevende spill, selv på Mïnimum-innstillinger.

Som du kan se på bildet nedenfor, krever inZONE blant annet en i7 12700K-prosessor, 16 GB RAM og en Nvidia RTX 4070 GPU. På høy innstilling vil det være 32 GB RAM og en RTX 4080. Og ulempen er at det ikke vil tillate mange innrømmelser på Minimum-innstillinger heller, og krever en base på 12 GB RAM, en Nvidia 2060 GPU og en 10400 CPU eller tilsvarende.

Dette er ikke akkurat mainstream-konfigurasjoner blant dagens PC-spillere, spesielt hvis vi tar Steams årlige maskinvareundersøkelse for spillere, der et flertall av spillerne ennå ikke har tatt spranget fra Nvidia 1000-serien...

En trailer med en grafisk sammenligning mellom ytelsesmodusene har også blitt avduket, som du kan se nedenfor.