Inzois første DLC tar deg med på en gratis øyferie

Hvis du setter pris på øyer og katter, er sjansen stor for at du vil like den nyeste nedlastbare utvidelsen til Inzoi. Oppdateringen er helt gratis og gir figurene dine muligheten til å leve det gode liv på et feriested.

Her er hva Inzoi Studio sier om oppdateringen:

"Inzoi: Island Getaway er Inzois første offisielle DLC. Svøm og snorkel i Cahayas krystallklare vann, der levende korallrev, havskilpadder og delfiner venter. Slapp av på et feriested med en rekke avslappende og rekreasjonsaktiviteter."

Traileren ble vist på Gamescom og gir spillerne en første smakebit av den solfylte utvidelsen. Inzoi er for øyeblikket tilgjengelig i Early Access på PC og PS5, mens Island Getaway lanseres offisielt 20. august.

Spiller du Inzoi, og hva er ditt inntrykk av spillet så langt?