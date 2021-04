IO Interactive åpner nytt studio i Barcelona

Du ser på Annonser

Danske IO Interactive jobber fortsatt på nytt innhold til Hitman 3, men man kan vel forestille seg at størstedelen av deres krefter går til å forme Project 007, deres neste store spillprosjekt. Studioet i København får allerede hjelp fra et studio i Malmö, men nå har de åpnet enda et.

De har avslørt via deres hjemmeside at de åpner et nytt studio i Barcelona. Dette blir det trede IO-studioet, og de jobber alle tre på de samme prosjektene, altså er det ingen spesifik oppdeling, slik som det for eksempel er med Avalanche-prosjekter.

"There are exciting times ahead at IO Interactive and I am proud to announce the next step in our plans for the most desirable game company in Europe. IOI Barcelona will become the third studio to join our efforts to create phenomenal experiences for our players and communities," sier CEO Hakan Abrak.

Vi håper vi får mer informasjon om Project 007 under E3-perioden i sommer.