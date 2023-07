IO Interactive åpner nytt studio i Brighton

HQ

IO Interactive har nettopp kunngjort opprettelsen av sitt femte studio i Brighton i Storbritannia. Det nye teamet vil begynne arbeidet med å styrke utviklingen av Project 007, selskapets pågående James Bond origin-tittel.

IOI Brighton slutter seg til utviklerne IOI Istanbul, IOI Barcelona, IOI København og IOI Malmö, som også jobber med Hitman -serien og Project Fantasy.

"Vi er ekstremt stolte og glade for å åpne vårt neste studio i Brighton, der vi ser et enormt potensial for å utvide vårt fantastiske team og tiltrekke oss de aller beste talentene fra den spennende britiske utviklingsscenen. Vi er ivrige etter å utvide virksomheten vår til nye landområder, og vi tror at IOI Brighton er en svært attraktiv destinasjon for utviklere av alle slag", sier Hakan Abrak, administrerende direktør i IO Interactive.

Selskapet har for øyeblikket et stort antall ledige stillinger i sine ulike studioer, så hvis du er interessert, kan du ta en titt på nettstedet.