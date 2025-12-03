IO Interactive bekrefter Hitman 4

Det neste spillet som kommer fra det danske utviklingskraftverket IO Interactive vil være 007 First Light, men vi forventer alle at studioet som er best kjent for å lage Hitman -spill til slutt kommer tilbake til franchisen. Ingenting offisielt ble bekreftet at dette ville være tilfelle, men det ble antatt. Nå vet vi offisielt at det vil skje...

HQ

I en samtale med Variety nylig tok administrerende direktør Hakan Abrak seg tid til å snakke om Hitman hvor han i utgangspunktet bekreftet at Hitman 4 til slutt vil bli en realitet.

I sin helhet uttrykker Abrak: "Så selvfølgelig blir det mer 'Hitman'. Men akkurat nå tror jeg vi trenger å komme til den andre siden av dette året, og neste år vil du få flere nyheter om 'Hitman' co-op, fordi jeg synes co-op er en veldig, veldig god utvidelse av universet, og vil introdusere veldig interessante mekanikker og kombinasjoner i 'World of Assassination'. Men etter det kommer vi til å snakke om det neste 'Hitman' - for selvfølgelig kommer det et neste 'Hitman'."

Så mens IOI i 2026 vil være helt på linje med James Bond, vil utvikleren i fremtiden vende tilbake til det den gjør best med Agent 47 ved roret. Det store spørsmålet er hva slags tidslinje som er knyttet til en slik retur, for når 007 kommer, vil det ha gått fem år siden Hitman 3 (som ble World of Assassination) kom. Så, 2031 for Hitman 4?