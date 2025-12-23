007 First Light utsettes til mai 2026

HQ

Med bare åtte dager igjen av 2025 har spill- og film-industrien begynt å planlegge 2026. Dette betyr blant annet å se nærmere på timeplanene sine, noe som i kjent stil fører til at noen innser de trenger mer tid. For eksempel har vi sett Pixars Gatto og Ark 2 utsettes. Nå har vi fått bekreftet enda en forsinkelse, men heldigvis er det denne gangen et par måneder ekstra.

IO Interactive har nettopp gitt ut en uttalelse på sosiale medier, som du kan finne i sin helhet nedenfor, hvor de bekrefter at 007 First Light utsettes fra mars til den 27. mai. Ikke akkurat spesielt overraskende, for det var ikke bare undertegnede som stusset over at danskene valgte å vise gameplay som virkelig strevde med bildeoppdateringen da de avduket spillet. Forhåpentligvis gjør disse to ekstra månedene sitt for at det ferdige spillet kjører mye bedre.

"Hei alle sammen:

I dag deler vi en oppdatering angående 007 First Light, ettersom vi har bestemt oss for å flytte spillets utgivelse med to måneder, til 27. mai 2026.

007 First Light er vårt mest ambisiøse prosjekt til dags dato, og teamet har vært fullt fokusert på å levere en uforglemmelig James Bond-opplevelse, som bringer sammen fantastisk action, jordomseiling, spionasje, gadgets, biljakter og mer. Som en uavhengig utvikler og utgiver gjør denne avgjørelsen det mulig for oss å sikre at opplevelsen holder det kvalitetsnivået dere spillere fortjener fra dag én.

Spillet utvikler seg godt og er fullt spillbart fra begynnelse til slutt, så disse to ekstra månedene vil gi oss mulighet til å finpusse og forbedre opplevelsen ytterligere, og sikre at vi leverer den sterkest mulige versjonen ved lansering. Vi er sikre på at dette gir 007 First Light et godt utgangspunkt for langsiktig suksess, og vi setter stor pris på tålmodigheten og den støtten vi har fått helt siden vi avslørte spillet.

Vi ser frem til å dele flere oppdateringer om 007 First Light tidlig i 2026.

Takk igjen for støtten,

IO Interactive/ Hakan Abrak."