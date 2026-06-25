IO Interactive gjør "virkelig gode fremskritt" med Switch 2-versjonen av 007 First Light

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Mens spillere på PC, PS5 og Xbox Series X/S har kunnet kaste seg ut i « 007 First Light » siden slutten av mai, har Nintendo Switch 2-eiere måttet vente på sin tur til å oppleve IO Interactives spionasjespill med Patrick Gibson i rollen som James Bond. Dette skyldes at den danske utvikleren i april bestemte seg for å utsette Switch 2-utgaven av spillet, og dette var en utsettelse på ubestemt tid uten klare lanseringsplaner i sikte.

Nå som vi står på terskelen til juli og det fortsatt ikke er noen oppdateringer på dette området, har Pocket Tactics snakket med IO Interactives senior lisensprodusent, Theuns Smit, for å få en oppdatering om Switch 2-utgaven av 007 First Light.

Smit forklarer at arbeidet med utgaven "går for fullt, det går kjempebra, vi ser virkelig god fremgang når det gjelder optimalisering, for det er egentlig det det hele handler om for oss.» Han legger til: "Vi vil sørge for at vi bruker den tiden som trengs på optimalisering og ytelse, [slik] at spillet når den kvaliteten som ikke bare vi ønsker, men som vi mener spillerne våre fortjener."

Når det gjelder lanseringstidspunktet, bemerker Smit: "Vi ser frem til senere i sommer, når vi går inn i den fasen, og når vi i fremtiden er klare til å dele enda mer, vil vi gjøre det, men det jeg kan si, i hvert fall nå, er at ting er på rett spor og går fremover, og at det går bra."

Så kanskje det ikke vil ta så lang tid før Switch 2-brukere kan være med på moroa. Interessant nok ble «Lego Batman: Legacy of the Dark Knight» lansert noen dager før « 007 First Light », og det spillet får sin Switch 2-versjon i september, så kanskje vi får en gjentakelse av lanseringen denne høsten... Hva forventer du?