IO Interactive og Build a Rocket Boy annonserer offisielt splittelse, og MindsEye vil fremover bli utgitt på egen forlag

Vi kom med nyheten om at IO Interactive og utvikleren Build a Rocket Boy tilsynelatende skulle splittes og gå hver sin vei tidligere i år, men nå, rundt seks uker senere, har denne nyheten blitt offisielt bekreftet.

I en pressemelding er det bekreftet at utgivelsesrettighetene for MindsEye fra og med 16. mars har blitt gitt tilbake til Build a Rocket Boy, noe som betyr at spillet nå vil bli utgitt av utvikleren selv.

På samme måte vil Hitman-oppdraget som ble kunngjort tilbake i juni 2025 ikke gå videre, ettersom crossover-hendelsen også er kansellert. Kunngjøringen sier at Build a Rocket Boy utforsker måter å jobbe med andre partnere for spillet i fremtiden.

Så lang historie kort, etter en veldig turbulent lansering og mange påstander fra MindsEye utviklerens grunnlegger om at det har vært gjenstand for spionasje og sabotasje, vil danske IO Interactive ikke lenger ha noe engasjement i prosjektet fremover.