IO Interactives James Bond vil fortsatt ha sin "Bondiness, his hot-headedness" i 007 First Light

I går kveld delte IO Interactive massevis av informasjon om 007 First Light, alt i form av en dedikert State of Play der rundt 35 minutter med spill ble presentert for fansen. Det var også her vi lærte utgivelsesdatoen for spillet og så den enorme $ 300 Collector's Edition også.

Men i tråd med State of Play hadde vi også sjansen til å dele noen tanker om spillet i en dedikert forhåndsvisning, etter å ha sett noe av handlingen på Gamescom, hvor vi også fikk muligheten til å intervjue senior lisensprodusent hos IOI, Theuns Smit.

I intervjuet spurte vi Smit om hva som gikk inn i å skape en original James Bond, og om IOI måtte hoppe gjennom noen hindringer. Han forklarte følgende :

"Ja, jeg mener, for oss har det vært veldig spennende å jobbe med dette, så vi gikk definitivt tilbake, vi så på alt kildematerialet, du vet, ikke bare filmene og bøkene, men romanene også. Jeg tror det er noen få fans der ute som har sett beskrivelsen som Ian Fleming ga Bond i begynnelsen, med et arr i ansiktet. Vi bestemte oss for at det er noe som passer vår Bond. Vi skal jobbe dette inn i historien, og det kommer til å bli veldig fint.

"Så vi var veldig begeistret fra begynnelsen av for å skape vår nye og unike Bond. Og jeg mener, han er fortsatt... Hans iboende Bond-egenskaper er der, hans hissighet. Du kommer også til å gå gjennom noen generasjonskonflikter eller spenninger, for å si det sånn. Du, Bond, og hans mentor, du så ham også i den første traileren, Greenway. Vi gleder oss veldig til å dykke litt mer ned i det, for dette er første gang Bond går inn i MI6, går inn i 00-rekruttprogrammet, han må gjøre seg fortjent til nummeret sitt, og du, som spiller, får gjøre det sammen med ham."

Bond har alltid vært en karakter som forbindes med noen få sentrale personlighetstrekk, blant annet at han er en glatt snakker, vittig og intelligent, og også en kvinnebedårer. Vi spurte Smit hvordan IOI nærmet seg noen av disse elementene, med tanke på at vi ser Bond stadig endre noen av disse trekkene etter hvert som han tilpasser seg et skiftende kulturelt klima.

"Jeg tror at Bond-karakteren definitivt har gjennomgått en stor utvikling gjennom årene. Det har vi også sett de siste årene, og du vet, sterke og dynamiske kvinnelige karakterer er en del av Bonds reise, og de er med på å drive ham fremover, og det fansen ønsker å forvente av dynamiske karakterer, folk rundt ham som hjelper til med å forme ham, og hvem han trenger å bli når han søker sitt formål. Vi har inkludert det i en veldig mangfoldig fortelling som vi forteller. Så vi gleder oss veldig, veldig til at dere skal få oppleve det."

