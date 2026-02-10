IOC forbyr ukrainske OL-deltakere å bruke hjelm med bilder av utøvere som er drept av Russland

HQ

Den ukrainske skeletonløperen Vladyslav Heraskevych har fått forbud av IOC mot å bære en hjelm med bilder av ukrainske ut øvere som ble drept i krigen, hvorav noen var Heraskevych' venner. Den 27 år gamle ukraineren, som slapp unna en sanksjon i Beijing-OL 2022 for å ha vist et banner med påskriften "Ingen krig i Ukraina" noen dager før den russiske invasjonen, sa at han ønsket å bruke vinter-OL 2026 som en plattform for å rette oppmerksomheten mot krigen i Ukraina, med respekt for IOCs regler.

Men det viser seg at hjelmen fortsatt er uakseptabel i henhold til IOCs regler om å forby alle politiske, religiøse eller rasistiske demonstrasjoner. IOC tillot Heraskevych å bruke den på mandag under treningen til skeletonrennet, men vil ikke tillate ham å bruke den under det første rennet torsdag 12. februar.

Som et unntak vil IOC tillate ham å bære et svart armbind under konkurransen for å markere minnet. "Vi forsøkte å møte hans ønske med medfølelse," sa IOC-talsmann Mark Adams på en pressekonferanse tirsdag. "IOC har full forståelse for idrettsutøvernes ønske om å minnes venner som mistet livet i den konflikten. Vi føler at dette er et godt kompromiss i denne situasjonen."

"Lekene må være atskilt fra alle typer forstyrrelser, slik at alle utøverne kan konsentrere seg om sine prestasjoner. Vi må holde det spesifikke øyeblikket så rent som mulig for konkurransen", sa Adams.

Heraskevych er imidlertid ikke fornøyd med avgjørelsen, og beskriver det som urettferdig behandling, ettersom han ikke ser noe brudd på IOCs regel 50 fordi "det ikke er diskrimineringspropaganda, det er ikke politisk propaganda" (via Reuters).

Heraskevych var også svært kritisk til IOCs beslutning om å tillate individuelle russiske eller hviterussiske utøvere å konkurrere under nøytralt flagg, til tross for forbudet mot landene selv, og foreslo at bare russiske eller hviterussiske utøvere som flyktet fra landet og motsatte seg krigen, burde få lov til å delta under flyktningflagg.