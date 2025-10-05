IOC nekter å suspendere Israel, men vil tilby stipend til palestinske idrettsutøvere

HQ

I kjølvannet av de økende protestene mot Israels deltakelse i idrettskonkurranser, er Den internasjonale olympiske komité fortsatt taus om en mulig suspensjon (slik de gjorde med Russland i 2023). IOC har imidlertid besluttet at de vil tilby et antall stipender til palestinske idrettsutøvere, for å hjelpe dem med å forberede seg til kommende internasjonale konkurranser.

Kirsty Coventry, IOC-president, møtte lederen for Den palestinske olympiske komité, Jibril Rajoub, og kunngjorde en rekke stipender som vil hjelpe rundt 50 palestinske idrettsutøvere. Vanligvis er det færre enn ti utøvere fra Palestina som kvalifiserer seg til de olympiske leker. Med denne hjelpen vil de øke sjansene for å kvalifisere seg til de asiatiske ungdomslekene i Bahrain i 2025, ungdoms-OL i Dakar i 2026, de asiatiske lekene i Aichi-Nagoya i 2026 og OL i Los Angeles i 2028.

"Som alle som er interessert i fred i regionen, følger vi den pågående diplomatiske utviklingen nøye og håper at den snart kan føre til en vei mot fred", sier Coventry i en uttalelse (via Reuters).

Dette vil komme i tillegg til den "palestinske idrettsrevitaliseringsplanen" som IOC kunngjorde i fjor for å bidra til å skaffe midler til gjenoppbygging av idrettsanlegg som ble ødelagt av israelske raketter. Men Israel vil ikke bli sanksjonert, ettersom IOC sa at den israelske olympiske komité ikke ble funnet på noen måte som berettiger noen vurdering av en sanksjon.