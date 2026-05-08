IOC opphever forbudet mot hviterussiske utøvere og symboler i tide til OL i 2028

Hviterussland er ikke lenger utestengt av Den internasjonale olympiske komité, som torsdag opphevet alle restriksjoner for hviterussiske idrettsutøvere, noe som gjør det mulig for dem å vende tilbake til internasjonale konkurranser, inkludert kvalifiseringskamper til OL i Los Angeles i 2028. Hviterussiske utøvere vil få lov til å representere sine land og nasjonale forbund, i motsetning til tidligere, da de kun fikk lov til å delta som nøytrale utøvere i Paris 2024, noe som begrenset dem til individuelle idretter.

IOC utestengte alle russiske og hviterussiske utøvere etter den russiske invasjonen av Ukraina i 2022, der Hviterussland var en alliert av Russland og ble brukt som oppmarsjområde for invasjonen. Denne opphevelsen inkluderer ikke Russland, som fortsatt er utestengt fra de fleste internasjonale idrettsorganisasjoner, selv om noen allerede har opphevet sine utestengelser, som World Aquatics eller Den paralympiske komité.

"IOCs eksekutivstyre anbefaler ikke lenger noen restriksjoner på hviterussiske idrettsutøveres deltakelse, inkludert lag, i konkurranser styrt av internasjonale særforbund og internasjonale idrettsarrangører", sa IOC i en ny uttalelse torsdag. World Athletics vil imidlertid fortsette å utestenge hviterussiske utøvere og symboler.