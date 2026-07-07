IOC opphever utestengelsen av det russiske olympiske komitéet og åpner dermed for deltakelse i Los Angeles 2028

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Den internasjonale olympiske komitéen (IOC) har midlertidig opphevet suspensjonen av det russiske olympiske komitéen, noe som bør bety at Russland kan delta i sommer-OL i Los Angeles i 2028. Beslutningen ble tatt etter «en grundig analyse som tok hensyn til at ROC ikke lenger har noen regionale idrettsorganisasjoner som medlemmer i områder som faller under jurisdiksjonen til Ukrainas nasjonale olympiske komité (NOC)».

Dette kommer måneder etter at IOC gjorde det samme for Hviterussland, slik at deres idrettsutøvere kunne delta med nasjonalflagget og nasjonalsangen, og følger i fotsporene til andre organisasjoner som World Aquatics eller Paralympiske komité, som allerede tillot russiske idrettsutøvere å delta i vinter-OL i februar – noe som førte til betydelig motreaksjon.

«Vi tolererer ingen kriger, inkludert ⁠denne. Vi vil fortsette å støtte Ukraina slik vi har gjort siden dette startet. Men jeg mener ikke at idrettsutøverne bør betale prisen», sa IOC-president Kirsty Coventry på en pressekonferanse. «Vi ønsker ikke å holde idrettsutøverne ansvarlige for handlingene til deres regjering.»

IOCs utestengelse av Det russiske olympiske komitéen hadde vært i kraft siden 12. oktober 2023, etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Organisasjonen satte også pris på at Det russiske olympiske komitéen sa at de ikke vil gjennomføre noen aktiviteter på ukrainsk territorium.