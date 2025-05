IOC tillater noen russiske utøvere å delta i vinter-OL 2026, men ikke lag "per definisjon"

HQ

Russland vil fortsatt være utestengt fra de olympiske vinterlekene som finner sted neste år i Milano-Cortina i Italia. IOC sa at "anbefalingen fra mars 2023 med hensyn til lag bestående av utøvere med russisk pass forblir på plass", og forbyr russiske og hviterussiske utøvere å konkurrere under det russiske eller hviterussiske flagget og hymnen.

Dette følger samme mønster som sommer-OL i Paris 2024, der noen russiske og hviterussiske utøvere fikk lov til å fullføre som nøytrale utøvere. Dette vil sannsynligvis skje igjen i vinter-OL neste år, ettersom minst fire russiske kunstløpere i herre- og damesingle nylig ble godkjent av Det internasjonale skøyteforbundet til å forsøke å kvalifisere seg til vinter-OL i 2026 som nøytrale utøvere, ifølge Reuters.

Dette vil imidlertid utelukke lagidretter, som ishockey, som vant gull under OL i Pyeongchang i 2018, fordi "per definisjon kan ikke en gruppe individuelle nøytrale idrettsutøvere regnes som et lag". Det har blitt rapportert at russiske tjenestemenn forsøkte å overbevise ishockeyforbundet (IHF) om å delta, men de fikk ikke lov, i motsetning til individuelle idretter.