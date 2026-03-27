IOC vil forby transkjønnede utøvere fra kvinnelige OL-idretter, kun biologiske kvinner tillates

HQ

Den internasjonale olympiske komité har kunngjort "Policy on the Protection of the Female Category in Olympic Sport", som dikterer at kun biologiske kvinner skal tillates i olympiske idretter for kvinner, noe som i praksis forbyr transkjønnede utøvere fra kvinneidrettene. Avgjørelsen, som ble kunngjort av IOC-president Kirsty Coventry, følger lignende avgjørelser fra World Athletics, som innførte obligatorisk kjønnstesting i 2025, eller den utøvende avgjørelsen som ble tatt av Donald Trump som en av de første politiske beslutningene i hans andre periode.

Kvalifisering for kvinnelig idrett under IOC vil være basert på tester via spytt, kinnpinne eller blodprøver, "lite påtrengende sammenlignet med andre mulige metoder", som IOC påpeker, og som bare gjøres én gang i livet, og som vil kontrollere fravær eller tilstedeværelse av SRY-genet, som er til stede i mannlig kjønnsutvikling.

Personer med diagnosen komplett androgeninsensitivitetssyndrom (CAIS) eller andre sjeldne kjønnsutviklingsforstyrrelser (DSD) som tester positivt på SRY-genet, vil være kvalifisert dersom de ikke har nytte av de anabole og/eller prestasjonsfremmende effektene av testosteron, opplyser IOC.

På den annen side vil utøvere som tester positivt på SRY, inkludert XY-transseksuelle og androgenfølsomme XY-DSD-utøvere, være kvalifisert for alle mannskategorier.

"Retningslinjene vi har kunngjort er basert på vitenskap og har blitt ledet av medisinske eksperter. I de olympiske leker kan selv de minste marginene utgjøre forskjellen mellom seier og nederlag. Så det er helt klart at det ikke ville være rettferdig for biologiske menn å konkurrere i kvinnekategorien", sier Coventry. "I tillegg ville det i noen idretter rett og slett ikke være trygt."

Dette tiltaket gjeninnfører kjønnsverifiseringstester som var vanlige gjennom hele den moderne olympiske historien, men som ble trukket tilbake på slutten av 1990-tallet på grunn av kritikk av testenes pålitelighet og bekymring for diskriminering av utøvere og brudd på utøvernes verdighet.