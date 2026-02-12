IOCs uttalelse som diskvalifiserer den ukrainske skeletonløperen Vladylsav Heraskevych

HQ

IOC har endelig besluttet å diskvalifisere den ukrainske skeletonløperen Vladyslav Heraskevych for hans bruk av en hjelm med bilder av ukrainske utøvere som ble drept i krigen med Russland. IOC hadde tidligere advart den 27 år gamle ukraineren om at hjelmen var i strid med IOCs regler som forbyr alle politiske, religiøse eller rasistiske demonstrasjoner, og foreslo at han i stedet skulle bære et hvitt armbind.

Men Heraskevych nektet å bruke en annen hjelm, og mente at hjelmen hans var i samsvar med IOCs regler, og sa at "på dette tidspunktet vil jeg si at en medalje er verdiløs i forhold til menneskeliv".

Han hevdet også at det ikke var annerledes enn det kunstløperen Maxim Naumov gjorde, da han holdt et bilde av foreldrene sine som omkom i en flyulykke i Washington DC i januar 2025, og at han ikke hadde tid til å ha en annen hjelm, siden den er skreddersydd for hodet hans, og hvert hundredels sekund teller.

IOCs uttalelse om utestengelse av Vladylsav Heraskevych

Etter at Heraskevych nektet å bruke en annen hjelm, ga IOC ut en lang uttalelse torsdag morgen :

"Skjelettpiloten Vladylsav Heraskevych får ikke delta i Milano Cortina 2026 etter å ha nektet å følge IOCs retningslinjer for idrettsutøveres uttrykk Etter å ha fått en siste mulighet, vil ikke skjelettpiloten Vladylsav Heraskevych fra Ukraina kunne starte sitt løp under de olympiske vinterlekene i Milano Cortina 2026 i dag tidlig. Avgjørelsen ble tatt etter at han nektet å følge IOCs retningslinjer for utøveres ytringer. Avgjørelsen ble tatt av juryen i det internasjonale bob- og skeletonforbundet (IBSF) på bakgrunn av at hjelmen han hadde tenkt å bruke, ikke var i samsvar med reglene. Den internasjonale olympiske komité (IOC) har derfor med beklagelse besluttet å trekke tilbake hans akkreditering til lekene i Milano Cortina 2026

."

IOC forklarer at det var flere samtaler og møter mellom IOC og den ukrainske utøveren, blant annet med IOC-president Kirsty Coventry, men "han vurderte ikke noen form for kompromiss".