IOCs uttalelse som diskvalifiserer den ukrainske skeletonløperen Vladylsav Heraskevych
IOC diskvalifiserer endelig den ukrainske skeletonløperen som nektet å konkurrere uten hjelm med bilder av utøvere som ble drept i krigen.
IOC har endelig besluttet å diskvalifisere den ukrainske skeletonløperen Vladyslav Heraskevych for hans bruk av en hjelm med bilder av ukrainske utøvere som ble drept i krigen med Russland. IOC hadde tidligere advart den 27 år gamle ukraineren om at hjelmen var i strid med IOCs regler som forbyr alle politiske, religiøse eller rasistiske demonstrasjoner, og foreslo at han i stedet skulle bære et hvitt armbind.
Men Heraskevych nektet å bruke en annen hjelm, og mente at hjelmen hans var i samsvar med IOCs regler, og sa at "på dette tidspunktet vil jeg si at en medalje er verdiløs i forhold til menneskeliv".
Han hevdet også at det ikke var annerledes enn det kunstløperen Maxim Naumov gjorde, da han holdt et bilde av foreldrene sine som omkom i en flyulykke i Washington DC i januar 2025, og at han ikke hadde tid til å ha en annen hjelm, siden den er skreddersydd for hodet hans, og hvert hundredels sekund teller.
IOCs uttalelse om utestengelse av Vladylsav Heraskevych
Etter at Heraskevych nektet å bruke en annen hjelm, ga IOC ut en lang uttalelse torsdag morgen :
"Skjelettpiloten Vladylsav Heraskevych får ikke delta i Milano Cortina 2026 etter å ha nektet å følge IOCs retningslinjer for idrettsutøveres uttrykk."
Etter å ha fått en siste mulighet, vil ikke skjelettpiloten Vladylsav Heraskevych fra Ukraina kunne starte sitt løp under de olympiske vinterlekene i Milano Cortina 2026 i dag tidlig. Avgjørelsen ble tatt etter at han nektet å følge IOCs retningslinjer for utøveres ytringer. Avgjørelsen ble tatt av juryen i det internasjonale bob- og skeletonforbundet (IBSF) på bakgrunn av at hjelmen han hadde tenkt å bruke, ikke var i samsvar med reglene.
Den internasjonale olympiske komité (IOC) har derfor med beklagelse besluttet å trekke tilbake hans akkreditering til lekene i Milano Cortina 2026
IOC forklarer at det var flere samtaler og møter mellom IOC og den ukrainske utøveren, blant annet med IOC-president Kirsty Coventry, men "han vurderte ikke noen form for kompromiss".
"IOC var veldig opptatt av at Heraskevych skulle konkurrere. Derfor satte IOC seg ned med ham for å finne den mest respektfulle måten å imøtekomme hans ønske om å minnes sine medutøvere som har mistet livet etter Russlands invasjon av Ukraina. Essensen i denne saken handler ikke om budskapet, men om hvor han ønsket å uttrykke det.
Heraskevych kunne vise hjelmen sin under alle treningsløp. IOC tilbød ham også muligheten til å vise den umiddelbart etter konkurransen når han gikk gjennom mixed zone.
Sorg uttrykkes og oppfattes ikke på samme måte overalt i verden. For å støtte utøverne i deres sorg har IOC opprettet flerreligiøse sentre i OL-landsbyene og et sted for sorg, slik at sorgen kan uttrykkes med verdighet og respekt. Det er også mulig å bære et svart armbind under konkurranser under visse omstendigheter.
Under de olympiske lekene får utøverne også en rekke muligheter til å sørge og gi uttrykk for sine synspunkter, blant annet i medias blandede soner, på sosiale medier, under pressekonferanser og i intervjuer.
Retningslinjene for utøveres ytringer var resultatet av en global konsultasjon i 2021 med 3500 utøvere fra hele verden. De har full støtte fra IOCs utøverkommisjon og utøverkommisjoner fra internasjonale særforbund og nasjonale olympiske komiteer.
Heraskevych har fått støtte fra IOC under de tre siste utgavene av de olympiske vinterlekene. Hver gang har han vært olympisk stipendiat. Etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022 opprettet IOC også et solidaritetsfond for ukrainsk idrett for å støtte utøvernes forberedelser til de olympiske lekene i Paris 2024."