IOI lanserer en oppdatering for Hitman: World of Assassination som løser Nintendo Switch 2-lagringsfeilen

HQ

Hitman: World of Assassination var allerede et stort spill allerede før det fulgte Nintendo Switch 2-lanseringen med en egen versjon den 5. juni. Men selv som et etablert multiplattformspill har det fortsatt rom for forbedringer, og nå har IO Interactive gitt ut en ny versjon av spillet, som nettopp tar sikte på å fikse noen av problemene som har oppstått i Nintendo Switch 2-versjonen.

Patch 3.230.1, som ble utgitt i går 26. august, fikser en rekke feil, for eksempel den som forårsaket krasj i spillets lagring. Den fokuserer også på å fikse belysningen i visse mørkere områder, samt noen isolerte fps-dråper. Du finner de fullstendige oppdateringsnotatene nedenfor.

Oppdatering 3.230.1 - Nintendo Switch 2 (26/08/2025)



Safe to Save - Vi har løst problemet som forårsaker krasj i tittelen når du laster inn automatisk lagring.

- Vi har løst problemet som forårsaker krasj i tittelen når du laster inn automatisk lagring.

Dimmet for stealth - Løste problemet med for sterk belysning på mørke steder.

- Løste problemet med for sterk belysning på mørke steder.

Mirror, Mirror (Not So Smooth) - Løste et problem der bildefrekvensen kunne synke når Agent 47 beveget seg mens han sto overfor store speil på bad med 4K-oppløsning.

- Løste et problem der bildefrekvensen kunne synke når Agent 47 beveget seg mens han sto overfor store speil på bad med 4K-oppløsning.

Blendende annonser - Løste et problem der annenhver annonse på skjermene i Teller Hall, New York, virket overdrevent lyssterk.

- Løste et problem der annenhver annonse på skjermene i Teller Hall, New York, virket overdrevent lyssterk.

For lyst til å prute - Rettet et problem der skjermbildene i Freelancer-leverandørbutikken virket for lyse på bestemte, godt opplyste oppdragssteder.

- Rettet et problem der skjermbildene i Freelancer-leverandørbutikken virket for lyse på bestemte, godt opplyste oppdragssteder.

Stol på instinktene dine - Løste problemer der Instinct ikke markerte gjenstander, kulisser eller vaktsilhuetter på en pålitelig måte.

- Løste problemer der Instinct ikke markerte gjenstander, kulisser eller vaktsilhuetter på en pålitelig måte.

Steady Aim - Lagt til et "Frame Rate"-alternativ for å bidra til å opprettholde stabil ytelse. Som standard er dette alternativet slått på.



Har du spilt Hitman: World of Assassination på Nintendo Switch 2?