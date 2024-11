IOI-utvikler avslører den største utfordringen for universell utforming av spill i dag

HQ

Nylig deltok vi på DevGAMM i Lisboa, der vi fikk høre fra en rekke interessante utviklere og ansikter i spillbransjen, deriblant Joshua Flitcroft, teknisk tilgjengelighetsdesigner hos IO Interactive, som forklarte at selv om spill definitivt har blitt bedre når det gjelder tilgjengelighet, er det fortsatt noen store utfordringer som står i veien.

"Jeg tror kanskje den største utfordringen er spillere uten syn", sa Joshua, og beskrev den største utfordringen utviklere står overfor i dag. "Jeg tror det er noe vi fortsatt kommer til å jobbe med og finne ut hvordan vi kan gjøre, spesielt med åpne spill, slik at vi fortsatt kan gi spillerne friheten til å velge hvor de vil dra og hva de vil gjøre, i motsetning til å bare fortelle dem og vise dem: "Nei, du skal gå denne veien.""

For å gjøre spill mer tilgjengelige under utviklingen, sier Flitcroft at det handler om å sørge for at bevisstheten er der. "Det har vært vår største innsats for øyeblikket - å holde presentasjoner, hente inn konsulenter, folk med egne erfaringer som kan snakke om hva spill er for dem og hvorfor det er viktig, og virkelig prøve å se på tilgjengelighet på den måten, med fokus på å få flere til å bli oppmerksomme på det og tenke på det i det daglige også."

Flitcroft snakker også om noen av de store fremskrittene innen universell utforming av spill opp gjennom årene, fra Pokémon til The Last of Us: Part II, i hele intervjuet nedenfor. Sjekk det ut!