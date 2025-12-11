iPad 12 ser ut til å være 50 % raskere enn forgjengeren, med økt trådløs ytelse og effektivitet

HQ

Selv om det er vanskelig å klage på ytelsen til iPad 11 hvis du bare er en daglig bruker, ser det ut til at Apple vil at enhver sjanse for et problem med ytelsen skal kastes ut av vinduet med etterfølgeren. Ifølge nye detaljer som har lekket ut, antas det at den rimeligere iPad 12 vil ha den samme trådløse N1-brikken som iPhone 17 og den nye iPad Pro-serien, noe som gjør den til litt av et kraftverk og et trådløst beist.

Lekkasjene, oppdaget av Macworld (via Wccftech), peker på at vi forventer 8 GB RAM å finne i iPad 12, noe som er mer enn de 6 GB som tilbys i forgjengeren. Videre forventer vi også et 3nm brikkesett. Alt i alt peker dette mot en 50 % økning i ytelse.

Dette bør gjøre iPad 12 til en ganske anstendig mobil spillrigg. Hvis du vil ta med deg spillene dine på farten og vil ha den kraftigste maskinen, er det selvsagt ikke sikkert at en iPad er førstevalget ditt, men for en bruker som ønsker å dra nytte av AAA-spill på mobilen, ser dette ut som et solid inngangspunkt. Vi må imidlertid vente på flere offisielle bekreftelser for å få vite mer.