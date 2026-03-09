iPad Air M4

Vi gir naturligvis en omfattende gjennomgang av den nyeste iPad Air utstyrt med Apples M4 SoC, selv om disse "oppdatering-til-nyere-M-brikke-uten-å-endre-mye-annet"-lanseringene kunne, hvis man var spesielt kynisk, betraktes som bortkastet spalteplass. Så enkelt er det imidlertid ikke, for selv om Apple nå har for vane å vente litt for lenge mellom større fysiske redesign av produktene sine, er det som regel mer som skjer under panseret.

Og hva mener vi med det? Vel, hvis du tar en rask titt på den nye iPad Air, er den faktisk eksakt den samme som før. Samme farger, samme materialer, samme skjerm, samme knapper og stort sett de samme funksjonene.

Men det er noen viktige nye funksjoner her, det er det virkelig. Først og fremst er det nå kompatibilitet med Apple Pencil Pro, noe som er en game changer for kreative fagfolk. Vi har faktisk anmeldt den separat, og det finnes en tilhørende video du kan se nedenfor.

HQ

Dette er en annonse:

Som navnet antyder, er det M4 SoC som skiller den fra forgjengeren, og selv om det er litt skuffende å se det samme kabinettet gjenbrukt, spesielt når vi nå vet fra iPad Pro-serien at Apple vet hvordan de skal designe betydelig tynnere iPad-kabinetter, er det vanskelig å være opprørt over det slik det ser ut nå.

M4-brikken består av en åttekjerners CPU og en ni kjerners GPU, samt en forbedret Neural Engine som gir 38 TOPS. Dette er ikke en oppgradering som lett kan avvises, da det er noen ganske betydelige teknologiske sprang her. Det er nå også 12 GB RAM i stedet for 8 GB, noe som utvilsomt vil utgjøre en enorm forskjell, spesielt i det lange løp.

Det er imidlertid via M4-brikken at en rekke helt avgjørende nye teknologier blir introdusert til Air. Apples nye N1-brikke gir støtte for WI-FI 7, Bluetooth 6 og Thread, mens C1X-modemet i 5G-modellene igjen øker batterilevetiden via Apples legendariske "vertikale integrasjon".

Dette er en annonse:

Alt dette uten å øke vekten - 616 gram, og du kan få opptil 1 TB lagringsplass. Og ja, den koster nøyaktig det samme. Nei, jeg synes ikke vi skal applaudere milliardselskaper for å ikke øke prisene i en tid der komponentkostnadene skyter i været, men samtidig er det gode nyheter at Apple øker mengden RAM uten å ta mer betalt av forbrukerne.

I skrivende stund er det en prisforskjell på rundt 400 pund mellom iPad Air til 599 pund og iPad Pro til 999 pund. Det er ganske heldig, for det gjør Air til et mye bedre tilbud enn den har vært tidligere, selv om iPad Pro har både M5-brikken og deres deilige tandem-OLED. Faktisk er Air for tiden godt posisjonert som en solid, semi-seriøs utfordrer, med støtte for Apple Pencil Pro, et Magic-tastatur og forbedret ytelse, noe som gjør det vanskelig å kritisere den. Hvis vi skulle gjøre det, måtte det være at denne "Air" faktisk veier mer enn "Pro", noe som føles som litt av et markedsføringsmessig selvmål.