iPad Magic Keyboard (2024)

Kanskje er det viktig å få det ut av veien først at det fortsatt er mange som føler at Apple sin tilnærming til iPad-økosystemet, og da snakker vi om alt fra iPad OS til det tilhørende tilbehøret, er litt kompromissløs. For selv om en iPad Pro er dyr, og tillegget av Pencil Pro og en Magic Keyboard bare gjør den enda dyrere, er det naturlige begrensninger hvis du kommer rett fra enten MacOS eller Windows. Det er fortsatt oppgaver som en iPad enten ikke kan utføre eller utfører på en langt mer tungvint måte enn en tradisjonell bærbar datamaskin - slik er det bare.

Men samtidig finnes det et ganske stort publikum rundt om i verden som elsker å bruke iPad, og som også elsker å bruke den profesjonelt, og for dem har Apple designet en ny Magic Keyboard som praktisk talt eliminerer alle innvendingene mot originalen. Utgangspunktet for denne anmeldelsen er derfor om den nye Magic Keyboard er en solid forbedring for dem som allerede liker å bruke en iPad, og ikke om den på magisk vis bryter ned noen av programvarebarrierene som hindrer iPad i å bli en MacBook.

For den nye Magic Keyboard er på mange måter ganske genial. Først og fremst er den litt lettere, med en vekt på drøyt 660 gram i stedet for nesten 700 gram, og den er også noen millimeter tynnere. Men til tross for det er det ganske mange kule nye funksjoner.

For eksempel har vi endelig fått funksjonstaster øverst, noe som tredjeparter har tilbudt på iPad-tastaturene sine i årevis. Dette betyr at du nå har en Escape-tast, medietaster og volumkontroll uten å måtte berøre selve nettbrettet, noe som gjør Magic Keyboard uendelig mye mer nyttig i både profesjonelle situasjoner og til hverdagsbruk.

I tillegg er den nye styreflaten betydelig større, noe som gjør den mye, mye lettere i alle situasjoner. Nei, den er ikke på nivå med det du får på en MacBook eller konkurrerende bærbare datamaskiner, men den er haptisk, og den er nå stor nok til at det ikke føles som et like stort kompromiss. Alt i alt gir de nye funksjonstastene og styreflaten inntrykk av at det er mindre bortkastet plass denne gangen, og sammen med en aluminiumsoverflate i stedet for gummi på den forrige, føles den også finere.

En annen god nyhet er at den gjennomgående USB-C-porten nå gir iPad Pro hele 35 W (vel og merke) i stedet for bare litt over 20 W, noe som utgjør en stor forskjell.

Den koster fortsatt litt for mye, £350 er mye for et tilbehør, men de har i det minste ikke forsøkt å øke prisen med dette redesignet, og akkurat nå koster både den nye og den gamle det samme. Den eneste virkelige klagen her er at du rett og slett ikke kan kjøpe denne mildt forbedrede Magic Keyboard til en eldre iPad Pro, ikke engang M2. Det er nesten kriminelt. Når det er sagt, er dette et viktig tillegg til din nye iPad, og denne gangen har Apple virkelig bare forbedret stort sett alle aspekter ved bruken.