iPad mini 8 forventes å bytte til OLED sent neste år

iPad mini 8 forventes å bli lansert i enten tredje eller fjerde kvartal 2026, og vil ifølge de siste ryktene ha en mye bedre skjerm enn forgjengeren. Denne spådommen er basert på produksjonsplanen for Samsungs OLED-skjermer, ettersom produsenten har blitt overlatt til å bidra til å realisere Apples planer om oppgraderte skjermer.

Som fanget opp av Wccftech (via ETNews), peker denne siste informasjonen på at iPad mini 8 vil ha en 8,4 tommers skjerm. Hoppet til OLED vil være stort for denne linjen av iPad, og selv om skjermkvaliteten ikke forventes å være like sterk som en iPad Pro-skjerm, bør forbrukerne forvente å betale litt mer for det forbedrede utseendet.

Hvis vi ser på andre iPad-skjermer, ser det ut til at iPad Air i skrivende stund er et stykke unna oppgradering til OLED. Innsidere tror det kan ta 2028 før vi får se en ny iPad Air-modell med OLED-skjerm. Apple ser likevel ut til å være fast bestemt på å lansere sine enheter med OLED som den nye normen rundt 2030.