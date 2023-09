iPhone 15 og 15 Pro har blitt offisielt avduket

HQ

Som forventet ble to nye telefoner vist frem under det nylige arrangementet fra Apple, fullpakket med små, men ikke ubetydelige oppgraderinger som vil glede og tilfredsstille både Apple-fans og teknologinerder. Først og fremst har vi USB-C, sannsynligvis den mest etterlengtede endringen som nå kommer til begge modellene. Nytt er også at Dynamic Island nå er tilgjengelig på basismodellen av iPhone, noe som som du kanskje husker bare var tilgjengelig på fjorårets Pro -modell.

Skjermstørrelsen er 6,1 tommer eller 6,7 tommer hvis du velger Plus -modellen av iPhone 15, som også har en lysstyrke på 2000 nits og dessuten er utstyrt med et betydelig oppgradert 48 megapikslers kamera, som kan sammenlignes med iPhone 14 på bare 12 megapiksler. Prisene for telefonen starter på 799 dollar og 899 dollar for Plus -modellen.

iPhone 15 Pro er den som byr på de mest interessante oppgraderingene, ikke minst et helt nytt design i titan som skal ha redusert telefonens vekt betraktelig. Rammen er også tynnere enn noensinne, og de tilgjengelige skjermstørrelsene er 6,1 og 6,7 tommer for henholdsvis Pro og Pro Max. USB-C er selvfølgelig også flyttet inn i Pro -modellen, som også har en nydesignet mute-knapp.

I stedet for en glidebryter er den nå blitt en handlingsknapp som kan tilpasses og brukes til alt mulig. Som standard er den imidlertid fortsatt satt til å slå av lyden. Endringene fortsetter også på innsiden med den nye A17 Pro -brikken som er laget med en 3 nm-prosessor, den første i verden ifølge Apple, noe som sies å øke både ytelsen og effektiviteten.

Nevromotoren er også blitt raskere. Faktisk dobbelt så rask, og selve prosessoren sies å være ti ganger raskere enn forgjengeren, noe som på papiret høres vanvittig ut. På samme måte har Pro -modellen også fått en dedikert USB-C-kontroller som er klassifisert for opptil 10 Gbps og skal muliggjøre overføringshastigheter som er opptil 20 ganger raskere enn tidligere iPhone-modeller.

Sist, men ikke minst, har også kameraene fått et kraftig løft med en helt ny og større sensor på 48 megapiksler og 120 mm zoom. Senere i år vil det også ta opp med romlig lyd og video, for fin integrering med den kommende Vision Pro. Prislappen ser ut til å forbli den samme, dvs. 999 dollar for Pro og 1 199 dollar for Pro Max. Begge telefonene kan forhåndsbestilles på fredag, og leveransene begynner 22. september.

Er du interessert i en av de nye iPhone-modellene?