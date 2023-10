iPhone 15 skal ha problemer med overoppheting

HQ

En uke har gått siden avdukingen av iPhone 15, og de som på forhånd tvilte på om den nye titankonstruksjonen kombinert med den nye prosessoren ville tåle varmen. Vel, de ser ut til å ha fått rett. For nå har det begynt å strømme inn rapporter om overoppheting av iPhone 15, spesielt Pro-modellen.

Både på sosiale medier og i Apples egne fora har flere brukere klaget over at deres iPhone 15 Pro blir unormalt varm i korte perioder, og ikke engang nødvendigvis under krevende forhold. Marques Brownlee, som de fleste av oss kjenner som MKBHD, hadde en hendelse på et fly der telefonen ble ekstremt varm mens han spilte Spotify, og i løpet av noen få minutter ble fem prosent av batteriet brukt opp.

Andre har rapportert om det samme, men da når den er på lading, men det ser ut til å være når folk bruker mer krevende apper og spill. Det er målt temperaturer opp mot 41 grader, noe som for de fleste er litt for varmt å holde i. Via Reddit har det også blitt rapportert om et tilfelle av oppsvulmet batteri, noe som selvfølgelig er livstruende, men som foreløpig bare ser ut til å være et sjeldent tilfelle (heldigvis).

Apple selv har foreløpig ikke kommentert problemene, men henviser til deres supportside. Dette er heller ikke første gang det oppdages et større problem med iPhone ved lansering, noe selskapet i de fleste tilfeller også har klart å håndtere på en fin måte via programvareoppdateringer, så vi får håpe at det også blir tilfellet denne gangen.

Har du kjøpt en iPhone 15 Pro og merket at den blir uvanlig varm?