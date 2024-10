Årets lansering av iPhone 16 er et utmerket eksempel på en ganske grunnleggende sannhet; to ting kan være sanne på samme tid. Det er vanskelig, spesielt når de to sannhetene er i direkte konflikt med hverandre. Du er her for å finne ut om jeg liker iPhone 16, og det gjør jeg. Men samtidig må jeg si at måten Apple har valgt å markedsføre og iscenesette denne lanseringen på, er skuffende, for ikke å si direkte villedende.

Første sannhet; iPhone 16 er en polert, veldesignet, helhetlig og mildt sagt imponerende smarttelefon som ikke bare gir tilgang til et nærmest endeløst økosystem av solide funksjoner og kult tilbehør, noe jeg virkelig savner nå som jeg har lagt den bak meg en stund, men den er på egen hånd en pålitelig følgesvenn for alt hverdagen bringer, og dermed på sett og vis veldig lett å anbefale, spesielt hvis du kommer fra en eldre iPhone og har tatt en kvalifisert beslutning om å bli i Apples lille inngjerdede Edens hage.

Andre sannhet; på grunn av EU-direktiver, strategier og noe som kommer farlig nær villedende markedsføring, lanseres denne spesielle iPhone med funksjoner som rett og slett ikke er klare for primetime, og Apple har til og med direkte nektet å sette konkrete lanseringsdatoer for når disse vil lande. Dette gjelder i USA, hvor Apple Intelligence faktisk er i ferd med å bli lansert. Her mangler et utall viktige aspekter av den forbedrede AI-brukeropplevelsen, som ChatGPT-integrering i Siri og en rekke funksjoner som utgjør ryggraden i denne nye pakken med AI-verktøy. Selv amerikanske forbrukere pakker ut en iPhone 16 som ikke kan utføre handlinger basert på innholdet i apper, som ikke kan snakke med en større LLM for å svare mer intelligent på spørsmål, som ikke kan redigere bilder på den måten den ble vist frem under WWDC i juni, og som heller ikke har den nye Siri-animasjonen som ellers er klistret over Apples flaggskipbutikk i New York akkurat nå.

Du bryr deg kanskje ikke om AI-funksjoner generelt - det gjør ikke jeg heller. Men det er et prinsipp i å aktivt markedsføre et stykke forbrukerteknologi basert på funksjoner som det aktuelle produktet rett og slett ikke har ennå, og i noen tilfeller vil disse ikke komme før om flere måneder. Og her hjemme er det enda verre; vi vet i utgangspunktet ikke om disse kommer i det hele tatt.

Ja, det er litt av en felle. Men igjen - for å komme tilbake til poenget - hvis du går inn i en butikk og vil ha den nyeste iPhonen fordi du begynner å bli lei av den slitte iPhone 11 du har hatt i baklomma de siste fire årene, så er dette mildt sagt en fantastisk oppgradering. To ting er sant på samme tid.

Den nye Super Retina XDR -skjermen har riktignok fortsatt 60 Hz (noe som begynner å bli direkte utilgivelig), men dette OLED-panelet er fortsatt helt fantastisk kalibrert, og med 2000 NITS utendørs lysstyrke og en oppløsning på 2556x1179 er det virkelig vakkert å se på. Kombinert med Dynamic Island, som bare har blitt mer nyttig med tiden, er skjermen noe av et høydepunkt. A18-brikken har flere kjerner og en mye større 16-kjerne Neural Engine, men sannheten er at iPhones lenge har vært raskere enn vi trenger at de skal være, en sannhet som bare fortsetter her. Den gir imidlertid WIFI 7, forbedret Bluetooth og en lengre batterilevetid som faktisk har vært meningsfull under testing. Det er USB-C nå, heldigvis, det er trådløs lading, det er IP68-sertifisering, det er to desidert utmerkede kameralinser på baksiden i form av et 48 megapikslers 26 mm Fusion -objektiv utstyrt med optisk stabilisering med sensorskift, og som har en slags dobbelt blenderåpning som gjør at det også kan fungere som et teleobjektiv. Og så har du hele 12 megapiksler på 120 grader. Det tar virkelig gode bilder, ikke minst fordi Apple har finpusset etterbehandlingen gjennom årene, slik at alt fra mørke bilder i svakt lys til skarpe HDR-lignende bilder på dagtid virkelig imponerer med det dynamiske spekteret.

Du får den nye Action Button som kan programmeres slik du vil via Shortcuts, iOS 18 er mer tilpassbar for sluttbrukeren enn noen gang før, og så er det Camera Control. Ideen er mildt sagt merkelig. For det første er den plassert nederst til høyre, noe som selvfølgelig gir mening hvis du tar de fleste bildene dine med telefonen horisontalt orientert, for da er det en tradisjonell lukker. Men gjør du det? Tar du de fleste bildene dine horisontalt? Jeg gjør ikke det, personlig. Og hvis du vil bruke den med telefonen orientert vertikalt, er den plassert på en måte som ikke føles veldig intuitiv. Men det er vanskelig å klage på at man får mer maskinvare og flere taktile tilnærminger. Hvis det ikke var for funksjonen som tradisjonelt er kjent som "halvtrykk for å fokusere", der du trykker utløseren halvveis ned for å finne fokus i dybdeskarpheten, og deretter trykker helt ned og tar bildet - vel, den funksjonen er ikke her ennå. Den vil også komme senere.

Jeg håper dette ikke høres ut som om iPhone 16 ikke er å anbefale, for det er det. Den er, på grunn av Apples mildt sagt mesterlige design, nesten automatisk blant årets bedre smarttelefoner. Men det endrer ikke det faktum at Apple, kanskje for første gang, har lansert en uferdig smarttelefon med en rekke nøkkelfunksjoner som mangler.