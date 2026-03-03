iPhone 17e avslørt

HQ

Apple har avslørt iPhone 17e, et mer budsjettvennlig alternativ for alle som ønsker å få tak i den nyeste generasjonen av iPhone.

Blant de mange gode nyhetene er et mer ripebestandig keramisk belegg på skjermen, som lover tre ganger så høy motstandsdyktighet som på 16e. Skjermen er en 6,1" Super Retina XDR, med et nytt antirefleksbelegg, som gir deg HDR10, 1200 nits peak og en oppløsning på 1170x2532 piksler.

I tillegg til en "action-knapp" på siden som kan brukes på flere måter og settes opp for ulike handlinger, bruker 17e den nye A19-brikken med et integrert C1x-modem som lover dobbelt så høy hastighet som 16e og C1-modemet som sitter i den. USB-C-lading gir deg 50 % lading på 30 minutter, og selv den minste versjonen har fortsatt 256 GB lagringsplass. MagSafe gir 15 watt trådløs lading, nesten dobbelt så mye som 16e, og du får nå også e-sim.

Kameraet er en 48MP-hybrid med et 2x teleobjektiv, mens den normale hovedkameramodusen gir 4K/60FPS-video, og har alle AI-forbedrings- og redigeringsfunksjonene du forventer av en moderne mobiltelefon. Versjonen med 8 GB/256 GB NVMe-lagring koster 700 euro, mens 512 GB-versjonen koster 949 euro. Batteriet på 4005 mAh er beregnet til 26 timers kontinuerlig bruk, og veier bare 169 gram.