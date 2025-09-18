iPhone Air er fortsatt på lager når 17-serien selger ut

HQ

Det har blitt tradisjon å se frem til nye iPhones hver oktober, og i år er intet unntak. Men mens iPhone 17, 17 Pro og Pro Max raskt ble utsolgt, er nykommeren iPhone Air fortsatt tilgjengelig for umiddelbar levering på lanseringsdagen.

Ifølge rapporter har Apple bare dedikert rundt ti prosent av årets iPhone-produksjon til Air-modellen - et forsiktig trekk som nå virker ganske klokt. Air ser ut til å dele meningene: Designet får mye skryt (og det med rette), men den beskjedne batterilevetiden er fortsatt en akilleshæl som mange stadig påpeker. Det faktum at Apple valgte å avduke en MagSafe-batteripakke som er laget spesielt for iPhone Air, taler sitt tydelige språk.

Når vi ser tilbake, er mønsteret kjent. Både iPhone mini og Plus hadde et svakt salg til tross for tidlig nysgjerrighet og buzz. Når det kommer til stykket, velger de fleste kjøpere enten standardmodellen eller den fullastede Pro-modellen. Analytikere advarer nå om at Apple risikerer å gjenta historien med enda et "mellombarn" som sliter med å finne sitt publikum.

Hva synes du om iPhone Air - teknisk smart, men uinspirerende å eie?