Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Teknologi

iPhone Ultra har en heftig pris, men den kommer uten MagSafe-lading og LED-blits

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Apples iPhone Ultra er selskapets første sammenleggbare telefon, og det er en balansegang å optimalisere antallet funksjoner den kan tilby, opp mot de fysiske begrensningene som følger av ønsket om å beholde en slank profil, skriver WCCFTech.

Ifølge de nyeste metalldummyene strekker disse kompromissene seg tilsynelatende til at iPhone Ultra mangler støtte for MagSafe-lading og en dedikert LED-blits. Dette er ganske betydelige kompromisser i en enhet som forventes å koste rundt $ 2000.

Videre vil Ultra-Thin Glass (UTG) som brukes i iPhone Ultras sammenleggbare skjerm sannsynligvis ha variabel tykkelse, med det sammenleggbare området som er tynnere enn resten av skjermen. Og for å stabilisere skjermens nøytrale lag kan Apple bruke Optically Clear Adhesive (OCA), som har viskoelastisitet (det forblir formbart under langsom bøying).

Den indre skjermen på enheten forventes å være på størrelse med en iPad, med et bredere sideforhold, mens den ytre skjermen vil ligne på størrelsen til skjermen på en liten iPhone.

Dette innlegget er kategorisert under:

Teknologi


Loading next content