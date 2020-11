iPhone-appen vår støtter nå iOS 14

Du ser på Annonser

Det har vært ganske hektisk her på Gamereactor de siste ukene med lanseringen av nye konsollgenerasjoner og alt dette har medført. Men nå har våre programmerere endelig fått tid til å fikse et problem en del av dere har klagd på i det siste, nemlig at vår iPhone-app sluttet å fungere da iOS 14 ble utgitt. Nå skal problemet være løst, og du kan dermed bruke appen vår på Apples iOS 14-enheter.

Appen vår finnes også til PlayStation 5 og Xbox Series S/X, så du har nå mange muligheter til å sjekke ut vårt innhold. Skriv gjerne i kommentarfeltet om du føler det er noen funksjoner som mangler, eller om du kommer over noen problemer med appen.