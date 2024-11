Ipswich Town bryter inn i esport-verdenen med et eget konkurranselag

HQ

Bare i går rapporterte vi om nyheten om at den saudiarabiske Al-Nassr sluttet seg til rekkene av fotballklubber med esportsavdelinger. Nå, for å legge til dette, kan vi rapportere at enda en fotballklubb har lansert en esports-tropp.

Denne gangen vil det imidlertid være den mye mindre Ipswich Town som kickstarter sin esports streiftog. Den nå Premier League troppen, som kom tilbake til engelsk toppfotball etter rundt to tiår borte, har signert et par spillere for å representere dem i EA Sports FC Pro -serien som spilles på EA Sports FC 25.

De to nysigneringene er "Mark11" og "Stingray", som begge skal ikle seg Ispwich-drakten og spille for laget under kvalifiseringskampene i desember og deretter ideelt sett mesterskapet til våren.

Ipswich Towns styreformann Mark Ashton har uttalt seg om satsingen på e-sport: "Vi anerkjenner esportverdenen som en raskt voksende bransje og ser virkelig frem til å bli involvert i det vi håper blir en svært vellykket første sesong i ePremier League for klubben."