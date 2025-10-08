iRacing Arkade-demo slippes neste uke

HQ

Som vi alle vet, jobber Racing Studios og utviklerne Original Fire Games (som iRacing for tiden eier) med et kommende arkaderacingspill for det litt yngre publikummet, basert på ekte biler og ekte baner, men omgjort til en slags lekebilgreie der kjøreopplevelsen beskrives som enkel, men morsom. Nå har vi også fått vite at en demoversjon av spillet vil bli lansert via Steam den 13. oktober.

- Tilnærmelig racing for alle: Bilførere i alle aldre vil glede seg over iRacing Arcades blanding av leken kunst og morsom fysikk, som gir spillerne en kjøreopplevelse som er enkel å lære seg, men givende å mestre.

- Bygg opp din motorsport-arv: Klatre på racerstigen for å tjene ressurser og boostere som forbedrer resultatene dine, og bygg opp racingimperiet ditt fra en garasje i bakgården til et dristig, fullt tilpassbart palass.

- Offisielt lisensierte biler og baner: Fra ikoniske biler som Porsche 911 GT3 Cup til toppbaner som Imola og Autódromo Hermanos Rodriguez - racerfans fra den virkelige verden kan glede seg over en unik versjon av favorittbilene og -banene sine.

- Flere måter å kjøre løp på: I tillegg til enspillerracingdynastiet ditt kan du konkurrere i globale tidskjøringer og kjempe om å komme høyest mulig opp på resultatlisten.