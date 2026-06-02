Irak tar ut sin første VM-tropp på 40 år og spiller mot Spania torsdag

Irak har tatt ut sitt landslag til VM, i sin første opptreden i et verdensmesterskap på 40 år, siden Mexico i 1986 (den gang tapte de alle kampene), og møter tøffe lag som Frankrike, Norge og Afrikas sanne mestere Senegal, med et lag som inneholder noen kjente fjes fra europeisk fotball: Ali Al-Hamadi fra Ipswich, Ali Jasmin fra Como (på lån i Al-Najma), Aimar Sher fra norske Sarpsborg eller Manchester Uniteds ungdomsprodukt Zidane Iqbal.

Al-Hamadi scoret i 2-1-playoffkampen mot Bolivia, som gjorde at de tok seg tilbake til turneringen, sammen med spissveteranen Aymen Hussein. Laget ledes av den australske landslagssjefen Graham Arnold, som tidligere har vært landslagssjef for Australia under VM i Qatar i 2022.

En god test for å se hvordan Iraks nivå er i forhold til eliten i VM blir en vennskapskamp mot favorittene Spania, torsdag 4. juni kl. 21:00 CEST, 20:00 BST i La Coruña.

Iraks landslagstropp til VM 2026:

Målvakter:

Fahad Talib (Al Talaba)

Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Ahmed Basil (Al-Shorta)

Forsvarsspillere



Hussein Ali (Pogoń Szczecin)



Manaf Younis (Al-Shorta)



Zaid Tahseen (Pakhtakor)



Rebin Sulaka (Port)



Akam Hashem (Al-Zawraa)



Merchas Doski (Viktoria Plzeň)



Ahmed Yahya (Al-Shorta)



Zaid Ismail (Al-Talaba)



Frans Putros (Persib Bandung)



Mustafa Saadoon (Al-Shorta)



Midtbanespillere



Amir Al-Ammari (Cracovia)



Kevin Yakob (AGF)



Zidane Iqbal (Utrecht)



Aimar Sher (Sarpsborg)



Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)



Ahmed Qasem (Nashville SC)



Youssef Amyn (AEK Larnaca)



Marko Farji (Venezia)



Angripere



Ali Jassim (Como)



Ali Al-Hamadi (Ipswich Town)



Ali Youssef (Apollon Limassol)



Aymen Hussein (Al-Karma)



Mohanad Ali (Dibba)

