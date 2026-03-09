Iraks landslagstrener ber om at VM-sluttspillet i fotball utsettes

HQ

Irak skal spille en VM-kvalifiseringskamp 31. mars, som en del av sluttspillet mellom de ulike forbundene, for å avgjøre en av de seks plassene som er igjen til VM 2026 neste sommer (fire av dem er reservert for europeiske lag). Landslagets trener, australieren Graham Arnold, har imidlertid bedt om at kampen utsettes fordi de fleste av spillerne ikke kan forlate landet på grunn av konflikten i Midtøsten.

Irak, som slo De forente arabiske emirater i november i fjor og kvalifiserte seg til VM-sluttspillet, har gått videre til det interkontinentale sluttspillet, en kamp som spilles i Guadalupe i Mexico 31. mars, der de møter vinneren av kampen mellom Bolivia og Surinam 26. mars.

Stengingen av luftrommet og usikkerheten om hvor lenge krigen vil vare, gjør at Arnold kan bli nødt til å velge et lag med spillere som ikke er i Irak. Arnolds forslag er å utsette kampen fra 31. mars til uken før VM i juni. "La Bolivia spille mot Surinam denne måneden, og så spiller vi mot vinneren i USA en uke før VM. Vinneren av den kampen blir værende, og taperen reiser hjem."

Irak skal ha blitt tilbudt en 25 timer lang bilreise fra Bagdad til Tyrkia, der spillerne trygt kunne fly til Mexico, men landslagssjefen har bedt FIFA om en utsettelse. Et annet problem kan være at noen spillere og stabsmedlemmer ikke har fått visum til Mexico eller USA, der de skal spille hvis de ender opp med å kvalifisere seg, ifølge The Guardian.

Det er en enormt viktig kamp for Irak, ettersom det vil være deres første VM på 40 år. "Det irakiske folket er så lidenskapelig opptatt av fotball at det er helt sinnssykt. Det faktum at de ikke har kvalifisert seg på 40 år er nok hovedgrunnen til at jeg tok denne jobben", sier Arnold, som ble utnevnt i juni 2025. "Det ville ikke vært vårt beste lag, og vi trenger vårt beste lag til landets største kamp på 40 år".