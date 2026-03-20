Iran advarer om "null tilbakeholdenhet" hvis energianlegg blir rammet igjen

Iran har advart om at landet vil vise "null tilbakeholdenhet" dersom landets energiinfrastruktur blir angrepet igjen, etter at de nylige angrepene på store gassanlegg intensiverte konflikten med Israel.

Utenriksminister Abbas Araghchi sa at Irans tidligere respons bare brukte en brøkdel av landets kapasitet, og la til at ytterligere angrep ville utløse en mye sterkere gjengjeldelse. Advarselen kommer etter Israels angrep på gassfeltet South Pars og Irans motangrep på Qatars Ras Laffan-anlegg, som er et viktig knutepunkt for flytende naturgass på verdensbasis.

Som Araghchi sa på sosiale medier: "Vårt svar på Israels angrep på vår infrastruktur brukte en BREDDE av vår makt. Den ENESTE grunnen til tilbakeholdenhet var respekt for ønsket nedtrapping. NULL tilbakeholdenhet hvis infrastrukturen vår blir rammet igjen."