Iran angriper amerikansk base som svar på luftangrep

Mens diplomatiske bestrebelser tilsynelatende er i gang for å få til en mer permanent avtale mellom USA og Iran, fortsetter de to nasjonene å utveksle slag og teste den eksisterende, skjøre våpenhvileavtalen.

Som BBC kan rapportere, sier Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC) at de har angrepet en amerikansk flybase, og at dette kommer som et direkte svar på amerikanske angrep mot mål i Sør-Iran.

Dette er andre gang USA har sendt ut nye angrep mot iranske militære mål, og hevder at de er i "selvforsvar", men det er første gang Iran offisielt har svart med egne angrep.

USA har bekreftet at de har skutt ned droner over et militært område i Banda Abbas, en strategisk viktig havneby. Iranske medier rapporterte at det ble hørt eksplosjoner øst for byen.

Talsmann for det iranske utenriksdepartementet, Esmail Baqai, har offisielt fordømt de amerikanske angrepene og sagt at de er et brudd på våpenhvilen, men den amerikanske sentralkommandoen beskriver dem som "avmålte, rent defensive og ment å opprettholde våpenhvilen".