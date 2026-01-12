Iran åpner for samtaler med USA etter at Trump advarer om "svært sterke militære alternativer"

HQ

Iran signaliserte mandag at landet kunne være åpent for forhandlinger med USA, selv om president Donald Trump advarte om at Washington vurderte militære alternativer i forbindelse med en stadig mer omfattende undertrykkelse av demonstrasjonene mot regjeringen. Utenriksminister Abbas Araghchi sa at samtaler kun var mulig "på grunnlag av respekt", og distanserte Teheran fra Trumps påstand om at et møte allerede var under planlegging. Iranske tjenestemenn insisterte på at urolighetene var under kontroll, til tross for pågående demonstrasjoner og mørklegging av internett over store deler av landet.

Donald Trump // Shutterstock

"Iran ringte, de vil forhandle"

I en tale til journalister om bord på Air Force One sa Trump at Teheran ønsket samtaler, men antydet at diplomatiet kunne kollapse hvis volden fortsatte. "Møtet er i ferd med å bli satt opp", sa han. "Iran ringte, de ønsker å forhandle. Men vi kan bli nødt til å handle på grunn av det som skjer før møtet." Trump hevdet at Irans ledelse var under press, og la til "Jeg tror de er lei av å bli banket opp av USA."

"Vi ser veldig alvorlig på det"

På spørsmål om hvorvidt protestaksjonene gikk over en rød linje, sa Trump at militær inngripen var under vurdering. "Vi ser veldig alvorlig på det, militæret ser på det", sa han. "Og det finnes et par alternativer." Han sa også at han planla å snakke med Elon Musk om å gjenopprette internettilgangen i Iran via Starlink, etter at myndighetene stengte kommunikasjonen i et forsøk på å dempe urolighetene.

Teheran avviser trusler og insisterer på suverenitet

Araghchi anklaget Washington for innblanding og advarte mot å bruke protester eller menneskerettigheter som begrunnelse for maktbruk. "Ingen regjering har rett til å true med militær intervensjon under påskudd av protester eller menneskerettigheter", sa han, og la til at Iran ikke ønsket krig, men at landet ville svare fullt ut på enhver aggresjon.

Mistillit preget samtalene

Det er fortsatt usikkert om det vil bli forhandlinger, ettersom Irans øverste ledelse ikke har vist noen offentlige tegn til å støtte samtaler med Trump, særlig etter USAs og Israels angrep på iranske atomanlegg i fjor. Protestene fortsetter, og Washington skjerper retorikken, og diplomatiet ser ut til å bli overskygget av eskalerende spenninger og risikoen for at dialog blir avløst av konfrontasjon.