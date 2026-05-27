Iran avslutter 88 dagers blokade av internett, men sensuren består

Iran har kommet ut av en 88 dager lang blokade av det globale internett. Irans president Masoud Pezeshkian opprettet et cyberspace-organ for å stemme over gjenåpningen av tilgangen til det globale internett i landet, og ifølge EFE var det i løpet av tirsdag ettermiddag mulig å få tilgang til globale nettsteder og internettjenester fra det persiske landet, selv om den vanlige sensuren består (for eksempel ingen WhatsApp, X eller Instagram med mindre man bruker et VPN).

Iran innførte en internettblokade etter USAs og Israels angrep 28. februar for å forhindre cyberspionasje, beskytte kritisk infrastruktur i krigstid og beskytte mot cyberangrep. En lignende, men kortere blokade fant sted fra 8. januar, etter de regjeringsfiendtlige protestene.

Ifølge Irans kommunikasjonsminister Sattar Hashemi koster det globale internettsammenbruddet landet rundt 30 millioner dollar om dagen og rammer 10 millioner arbeidstakere som er avhengige av den digitale økonomien.

88 dager senere, med rapporter om at Iran og USA jobber for å få slutt på konflikten, til tross for at streikene fortsetter den dag i dag, gir Iran sine innbyggere og bedrifter tilgang til det globale nettet. Før dette var det bare et intranett med lokale medier og tjenester, som for eksempel nettskoler, som var tilgjengelig i Iran. Nå har man tilgang til det globale internett, men mange nettsteder er fortsatt sensurert.