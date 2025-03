Iran avviser Trumps press på atomforhandlingene

HQ

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, avviste lørdag tanken om forhandlinger under det han kalte mobbepress fra USA, og forsterket dermed Teherans mangeårige holdning mot Washingtons krav (via Reuters).

Khameneis uttalelser kom like etter at president Donald Trump avslørte at han hadde tatt kontakt med Irans ledelse i et forsøk på å gjenopplive atomavtalesamtalene, men med et hardt budskap: Forhandle eller ta militære konsekvenser.

Ayatollah Ali Khamenei ser imidlertid på slikt diplomati som et påskudd for å påtvinge nye forventninger, og insisterer på at Iran ikke vil gå på akkord med sine missilkapasiteter eller sin regionale innflytelse.

Selv om Iran hevder at atomprogrammet er av fredelig karakter, er vestlige land fortsatt dypt skeptiske, særlig ettersom Teheran fortsetter å anrike uran til nivåer som ligger nær våpenkvalitet.

I mellomtiden har Iran vist sine militære muskler og avduket nye våpensystemer, deriblant et dronefartøy og en underjordisk marinebase, samtidig som spenningen med både USA og Israel øker. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.