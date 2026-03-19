Iran bekrefter at de ikke vil boikotte VM, men boikotter USA

Iran er fortsatt forpliktet til å delta i FIFA World Cup i juni, og presidenten i det iranske fotballforbundet, Mehdi Taj, sa at de ikke kommer til å boikotte VM... men de kommer til å boikotte USA. Og det gjør situasjonen svært vanskelig, for Iran skal etter planen spille sine tre gruppespillkamper på amerikansk jord (Seattle og Atlanta), og det er svært vanskelig å endre stedet for kampene (og dermed påvirke tre andre lag, New Zealand, Belgia og Egypt). Iran snakker med FIFA om å flytte kampene sine til Mexico, men det er nok lite sannsynlig.

I en samtale med det tyrkiske nyhetsbyrået Fars bekreftet Taj at "landslaget holder en treningsleir i Tyrkia, og vi kommer også til å spille to vennskapskamper der. Vi kommer til å boikotte USA, men vi kommer ikke til å boikotte fotball-VM."

Det iranske herrelandslaget skal spille vennskapskamper 27. og 31. mars mot Nigeria og Costa Rica i Antalya i Tyrkia, som en del av en miniturnering som opprinnelig skulle vært spilt i Jordan, men som ble flyttet på grunn av krigen.

Taj var i Tyrkia da han ønsket velkommen til spillerne fra kvinnelandslaget, som reiste hjem fra AFC Women's Asian Cup, som ble avholdt i Australia, der de protesterte mot det iranske regimet og ble kalt "krigsforrædere". Alle spillerne ble tilbudt asyl i Australia, sju takket ja til tilbudet, men bare to endte opp med å bli værende.