Iran bekrefter Larijanis død, Netanyahu ber iranerne "feire"

Ali Larijani er bekreftet død av Iran, etter det myndighetene beskrev som et felles amerikansk-israelsk luftangrep som også drepte hans sønn, assistenter og livvakter.

Irans ledelse hyllet Larijani som en nøkkelfigur i landets politiske og sikkerhetsmessige establishment, mens Den islamske revolusjonsgarden bekreftet at også Basij-sjefen Gholamreza Soleimani ble drept i et separat angrep. Iranske myndigheter fordømte angrepene og advarte om gjengjeldelse.

I mellomtiden talte Benjamin Netanyahu til den iranske offentligheten, oppfordret dem til å "feire" og sa at israelske styrker var rettet mot regimets representanter. Hans uttalelser, som ble holdt fra et militært kommandosenter, signaliserer en intensivering av den psykologiske og militære kampanjen mens konflikten fortsetter uten noen klar slutt i sikte.