Iran bekrefter sin forpliktelse til atomsamtaler med USA til tross for forsinkelser

HQ

Siste nytt fra Iran og USA . Vi vet nå at Iran har gjentatt sin forpliktelse til diplomatisk dialog med USA etter utsettelsen av den siste runden med atomsamtaler som opprinnelig var planlagt til 3. mai.

Regjeringen har indikert at de avventer ytterligere detaljer fra mekleren Oman for å avgjøre når forhandlingene kan fortsette. Tjenestemenn understreket at Iran fortsatt er fullt forberedt på å delta i fremtidige diskusjoner, så det gjenstår å se når samtalene vil bli planlagt på nytt.