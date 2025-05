Iran blander seg inn i spenningene mellom India og Pakistan med besøk i Islamabad

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . Vi vet nå at Irans utenriksminister Abbas Araqchi ankom Islamabad mandag for samtaler på høyt nivå, samtidig som spenningen mellom Pakistan og India har eskalert etter det dødelige angrepet i Kashmir.

Med økende bekymring for mulige militære aksjoner mellom de atombevæpnede nabolandene, er det ventet at Araqchi vil diskutere måter å redusere friksjonen på før han drar til New Delhi senere denne uken. Begge parter vil også gjennomgå bredere regionale og globale spørsmål.