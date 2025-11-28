Iran boikotter VM-trekningen i USA 5. desember etter å ha blitt nektet visum

HQ

Iran kvalifiserte seg til sitt syvende VM noensinne, som skal arrangeres i USA, Mexico og Canada, men gikk aldri lenger enn gruppespillet. Neste uke arrangerer FIFA og USA trekningen av VM 2026 neste sommer, der de 12 gruppene for alle de 48 nasjonene vil bli trukket (selv om det fortsatt er seks land som mangler å kvalifisere seg, og som vil gjøre det i sluttspillet i mars). Iran vil imidlertid ikke være til stede, fordi landet nektet å gi visum til noen av medlemmene i delegasjonen, deriblant forbundspresident Mehdi Taj.

"Vi har sagt til FIFA-sjefen, Infantino, at dette er et rent politisk standpunkt, og at FIFA må be dem om å avstå fra denne oppførselen", sier Taj. "Vi har informert FIFA om at beslutningene som er tatt ikke har noe med sport å gjøre, og medlemmene av den iranske delegasjonen vil ikke delta i VM-loddtrekningen", la en talsperson for forbundet til på statlig TV.

Fire medlemmer av delegasjonen fikk visum, inkludert trener Amir Ghalenoei, men forbundet som helhet bestemte seg for å boikotte arrangementet. Vi har ventet at det anspente forholdet mellom USA og flere land, og den strenge innvandringsfiendtlige politikken, vil gjøre det vanskelig for tusenvis av fotballfans å komme til landet, og dette viser at neste sommers fotball-VM vil få politiske konsekvenser utenfor fotballbanen... Hva skjer med fotballspillerne hvis noen av forbundets medlemmer blir nektet visum?