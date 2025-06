Iran er ikke overbevist av USAs signaler om sanksjonsendring

HQ

Siste nytt om USA og Iran . Irans utenriksdepartement uttalte mandag at de ennå ikke har sett noen konkrete endringer i USAs holdning til sanksjonslettelser, noe som sår tvil om fremdriften i de pågående forhandlingene om landets atomprogram.

Selv om Oman fortsetter å fungere som mekler og de diplomatiske utvekslingene fortsetter, er de viktigste uenighetene, særlig om anrikning av uran, fortsatt uløste. Det gjenstår å se hvor langt partene er villige til å gå for å bygge bro over gapet, så følg med for ytterligere oppdateringer.