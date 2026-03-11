Iran er velkommen til å delta i FIFA World Cup i USA, sier Infantino

HQ

Iran vil delta i fotball-VM likevel. USA vil ikke hindre dem i å delta, i hvert fall ikke i teorien. FIFA-president Gianni Infantino bekreftet det med et Instagram-innlegg, der han sa at etter å ha snakket med Donald Trump, "er det iranske laget selvfølgelig velkommen til å konkurrere i turneringen i USA".

"Under diskusjonene gjentok president Trump at det iranske laget selvfølgelig er velkommen til å delta i turneringen i USA", sa Infantino. "Vi trenger alle et arrangement som FIFA World Cup for å bringe folk sammen nå mer enn noen gang, og jeg takker USAs president for hans støtte, som nok en gang viser at fotball forener verden."

Sist Trump ble spurt om Irans potensielle deltakelse i fotball-VM, sa han at han "ikke bryr seg".

Iran, som er kvalifisert til VM, skal etter planen spille sine tre gruppespillkamper i USA, i Los Angeles og Seattle, og møte New Zealand, Belgia og Egypt i juni. Presidenten i det iranske fotballforbundet, Mehdi Taj, sa noen dager etter at den nåværende konflikten begynte med drapet på ayatollaen, at etter angrepene "er det vanskelig å se på verdensmesterskapet med håp".