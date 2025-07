Iran erkjenner store skader på atomanlegget i Fordow etter USAs angrep

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Irans utenriksminister Abbas Araqchi har bekreftet at atomanlegget Fordow ble påført omfattende skader etter USAs nylige luftangrep, noe som markerer et av de mest direkte angrepene på landets kjernefysiske infrastruktur på mange år.



"Ingen vet nøyaktig hva som har skjedd i Fordow. Men det vi vet så langt, er at anleggene har fått alvorlige og omfattende skader."



"Den islamske republikken Irans atomenergiorganisasjon ... er for tiden i gang med en evaluering og vurdering, og rapporten vil bli lagt frem for regjeringen."



Mens iransk internkommunikasjon angivelig skal ha forsøkt å minimere konsekvensene, erkjente Irans utenriksminister Abbas Araqchi i et intervju i USA at omfanget av ødeleggelsene fortsatt er under evaluering av atomenergiorganisasjonen.