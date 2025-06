Iran forbereder lovforslag som kan sette en stopper for deltakelse i atomavtalen

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Irans parlament er angivelig i ferd med å utarbeide et lovforslag som kan føre til at landet trekker seg fra den globale ikke-spredningsavtalen om kjernefysiske våpen som det en gang sluttet seg til, opplyser utenriksdepartementet mandag.

Du er kanskje interessert i :



"I lys av den siste utviklingen vil vi ta en passende beslutning. Regjeringen må håndheve parlamentets lovforslag, men et slikt forslag er under utarbeidelse, og vi vil koordinere det med parlamentet på et senere tidspunkt," sier departementets talsperson Esmaeil Baghaei.

Tjenestemenn understreket at Teheran til tross for dette grepet opprettholder sitt standpunkt mot å utvikle atomvåpen. Den siste tidens regionale konflikter og internasjonale granskninger påvirker disse strategiske overveielsene, og markerer et betydelig skifte i Irans atompolitikk.