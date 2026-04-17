Iran gjenåpner Hormuzstredet så lenge våpenhvilen varer

Iran kunngjorde fredag, like før kl. 15.00 norsk tid, at Hormuzstredet vil bli gjenåpnet under våpenhvilen mellom Israel og Libanon som ble inngått torsdag, og som vil vare i ti dager. Irans utenriksminister Seyed Abbas Araghchi bekreftet dette: "i tråd med våpenhvilen i Libanon, er passasjen for alle kommersielle fartøyer gjennom Hormuzstredet erklært helt åpen for den gjenværende perioden av våpenhvilen, på den koordinerte ruten".

Gjenåpningen av Hormuzstredet har ført til en umiddelbar lettelse for markedene, med et fall i bensinprisen på 10 %, ifølge El País, og for Det internasjonale energibyrået, som denne uken advarte om at flyene i Europa kan gå tomme for drivstoff i løpet av seks uker.

Gjenåpningen er i første omgang midlertidig, i løpet av den ti dager lange våpenhvilen (som startet torsdag) som er inngått mellom Libanon og Israel, selv om Libanon har fortsatt å rapportere om israelske angrep også etter våpenhvilen.

Donald Trump er overbevist om at krigen i Midtøsten snart vil ta slutt. Som en reaksjon på Irans kunngjøring bekreftet Trump at stredet faktisk er "åpent og klart for forretninger", men at deres sjøblokade vil forbli på plass inntil en avtale med Iran er inngått, via Al Jazeera. Han la til at prosessen bør gå "veldig raskt, ettersom de fleste punktene allerede er fremforhandlet".